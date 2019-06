La coopération bilatérale entre la Tunisie et le Burkina Faso et le renforcement des relations sur le plan économique et en matière de lutte contre le terrorisme, ont été au centre de l’entretien entre le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, et son homologue burkinabé, Christophe Joseph Marie DABIRE, au siège de l’ONU à Genève.

En effet, en marge des travaux de la 108ème session de la Conférence internationale du travail (CIT) qui se déroule à Genève du 10 au 21 juin 2019, les deux chefs de gouvernement ont souligné vouloir renforcer la coopération dans plusieurs domaines, dont la sécurité, la santé et l’enseignement.

Chahed a souligné l’excellence des relations entre les deux pays et le niveau satisfaisant de la coopération bilatérale dans divers domaine, dont notamment, la lutte contre le terrorisme, contre le crime organisé et contre l’immigration illégale.

“Les relations politiques sont excellentes entre nos deux pays et nous souhaitons renforcer davantage la coopération commerciale et l’accueil des étudiants burkinabés en Tunisie, ainsi que l’amélioration des conditions d’évacuation sanitaire des patients burkinabés vers la Tunisie. Il s’agit d’un échange gagnant-gagnant”, indique Chahed.

Pour sa part, le Premier ministre burkinabé a expliqué que “la lutte contre le terrorisme est le nouveau défi du moment. La Tunisie a vécu cette situation il y a quelques années. Aujourd’hui, elle a une certaine expérience en la matière qu’elle pourrait partager avec le Burkina Faso”, a-t-il dit.