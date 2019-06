L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) appelle à l’ouverture d’une enquête pour dévoiler les causes et les circonstances des incendies successifs qui ont récemment ravagé des champs de production céréalière.

“Il faut punir toute personne impliquée dans ces crimes commis à l’encontre du pays, de l’économie et de la sécurité alimentaire”, a ajouté l’organisation agricole dans son communiqué rendu public mardi 11 courant.

L’organisation a également mis l’accent sur la nécessité d’ accélérer l’indemnisation des agriculteurs concernés, de renforcer les moyens matériels et logistiques d’intervention de manière à accélérer les secours et de mettre en place une stratégie nationale de prévention des incendies, d’autant que ces incendies coïncident avec le lancement de la récolte céréalière.

Plusieurs incendies ont touché, depuis le début du mois de juin 2019, les récoltes dans plusieurs gouvernorats du pays, surtout, dans les régions du nord-ouest.

Environ 260 hectares sont partis en fumée au Kef, alors que plusieurs incendies ont touché 238 hectares de récolte de blé et d’orge à Siliana.

Un incendie s’est déclaré, également, dans une ferme à Haffouz (gouvernorat de Kairouan) et a touché environ 600 arbres fruitiers.

A Zaghouan, 70 balles de foin ont été ravagées par un incendie. A Nabeul, des incendies ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures, touchant aussi bien les champs de blé que des forêts.

Le 9 juin 2019, le feu s’est déclaré à la forêt El Hsayniya de Ras Angela à Bizerte, détruisant 3 hectares de pins et d’acacia.

En dépit de l’ouverture systématique d’enquête suite à ces incendies touchant les récoltes, rares sont les résultats publiés sur cette question.