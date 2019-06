La Bourse de Tunis débute la séance du mardi, en repli. Le Tunindex a reculé de 0,17% à 7 060,03 points, traitant un faible volume d’échanges de 0,618 million de dinars (MD), selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre AMS gagne 4,47% à 0,70 dinar(D) suivi par GIF FILTER et MODERN LEASING qui haussent respectivement de 3,48% et 2,09% à 0,89 D et 1,95 D.

Dans le rouge, le titre SOTETEL baisse de 3,95% à 6,32 D tout comme SERVICOM et SOTUMAG qui ont reculé respectivement de 3,33% et 2,90% 0,58 D et 2,34 D.