Il existe désormais une Chambre mixte entre la Tunisie et la Corée du Sud. Son lancement a eu lieu à Tunis, mercredi 29 mai 2019, avec pour dénomination “Chambre de commerce tuniso-coréenne” (CCTC). C’était lors d’une conférence de presse tenue en présence d’une délégation parlementaire coréenne de quatre députés et de l’ambassadeur de la Corée du Sud à Tunis, Cho Koo Rae, ainsi que des représentants des entreprises coréennes et tunisiennes.

L’homme d’affaires tunisien, Slim Sellami (One Tech Group), présidera la Chambre qui va regrouper des représentants des entreprises coréennes actives en Tunisie, à l’instar de MK&K law, Yura Corporation Tunisia, Sangho Chung (groupe Zouari), Alpha Hyundai Motor et City Cars.

La Chambre se fixe comme objectifs de contribuer au développement des relations économiques bilatérales et à trouver des solutions aux problèmes qu’endurent les entreprises des deux pays et les investisseurs, outre le renforcement du secteur du tourisme et l’échange entre les universités dans les domaines de l’éducation, de la recherche et du développement.

La CCTC ambitionne également d’agir pour la réduction du déficit commercial entre la Tunisie et la Corée, surtout que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays est trop faible, en raison de la hausse du volume des importations tunisiennes et ses exportations limitées (155 millions de dollars à l’import contre 61 millions de dollars à l’export).

La Chambre s’efforcera aussi d’attirer les investisseurs coréens sur le site Tunisie, mettant en exergue la possibilité de faire de la Tunisie un partenaire stratégique de la Corée du Sud pour exporter ses productions vers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Slim Slim Sellami estime que la Tunisie a l’opportunité d’exporter vers la Corée du Sud des matières minières, des produits alimentaires et des composants mécaniques.

Pour le chef de la délégation parlementaire coréenne, Lee Joo-Young, vice-président de l’Assemblée nationale, soulignera que la délégation qu’il conduit est composée de 20 hommes d’affaires qui reviendront en Tunisie en septembre 2019 en vue d’examiner les opportunités d’investissement en Tunisie.

En attendant, il a déclaré que le gouvernement sud-coréen va accorder à la Tunisie 60 millions de dollars pour booster le domaine de la recherche scientifique avec un taux d’intérêt de 0,15 % et un délai de remboursement de 30 ans.

Selon lui, la création de la Chambre a été soutenue par les gouvernements des deux pays, depuis la visite du chef du gouvernement sud-coréen à Tunis en décembre 2018, et la publication d’une déclaration commune dans laquelle figurait justement cette création.