Une journée sur les mécanismes d’appui au développement des affaires et à la création d’emplois sera organisée, le 11 juin 2019, au siège de la Bourse de Tunis.

Cet événement organisé par la Bourse de Tunis et Tunisia JOBS a pour objectif de présenter le projet Jobs (Opportunities & Business Success), financé par l’ Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), qui vise à offrir aux entreprises tunisiennes, l’appui nécessaire au développement de leurs opportunités d’affaires et à la hausse de leurs ventes et exportations afin de stimuler leur croissance et créer de nouveaux emplois.

Les sociétés de la cote de la bourse sont concernées par ce projet.

A ce jour, le nombre des sociétés cotées en bourse s’élève à 82 sociétés dont 13 sur le marché alternatif et 69 sur le marché principal.