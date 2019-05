Le Samsung Galaxy S10 5G atteint la barre des 100 bars en vidéo

Samsung Electronics Co., Ltd. Annonce que le Galaxy S10 5G occupait la première place du classement des caméras de DxOMark pour ses caméras arrière et avant. DxOMark est la norme de test indépendante de confiance pour la qualité d’image des caméras mobiles.

À l’aide de protocoles de test rigoureux, DxOMark fournit aux consommateurs une évaluation impartiale et fiable des performances et de la qualité de la caméra d’un smartphone.

Les capacités photo et vidéo de la caméra arrière du Galaxy S10 5G étaient toutes deux classées numéro un sur l’échelle DxOMark Mobile, avec un score total de 112, avec 117 en photo et 100 en vidéo, le premier appareil à atteindre la barre des 100 bars.

Les tests effectués par DxOMark reconnaissent que la caméra arrière du Galaxy S10 5G est dotée d’une mise au point automatique rapide et précise, permettant de capturer des photos avec un niveau de conservation des détails, un rendu des couleurs et une exposition satisfaisante dans diverses conditions.

Le Galaxy S10 5G a également obtenu la première place au classement DxOMark Selfie pour son appareil photo frontal avec un score total de 97, obtenant un score de 101 dans la catégorie photo et de 90 dans la catégorie vidéo.

Pour évaluer les performances de l’appareil photo du Galaxy S10 5G, DxOMark a testé l’exposition et le contraste, la couleur, la mise au point automatique, la texture, le bruit, le flash, les artefacts, le zoom et le bokeh dans des conditions de faible éclairage, intérieur et éclairage intense.

Le Galaxy S10 5G présente une configuration de caméra professionnelle avec un total de six caméras – deux à l’avant et quatre à l’arrière. Sa caméra frontale Dual Pixel AF Selfie prend les selfies de niveau supérieur, tandis que la caméra orientée vers l’arrière bénéficie de l’objectif ultra-large de Samsung, pour ceux qui souhaitent créer et partager du contenu époustouflant sans effort.

Le Galaxy S10 5G a également mis à niveau de manière significative l’appareil photo du smartphone avec une unité de traitement neurale (NPU), afin d’aider à la prise de vue parfaite, y compris l’appareil-photo de profondeur 3D. Il fournit des informations précises sur la profondeur en mesurant le temps nécessaire au signal lumineux pour réfléchir les sujets et produire des effets bokeh avec la vidéo de mise au point en direct et la mesure des objets avec la mesure rapide.

