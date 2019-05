Sortir de la crise : Le scénario du possible, selon Pr Mahmoud Ben Romdhane

La crise, “et quelle crise”, s’exclame Pr Mahmoud Ben Romdhane, économiste, universitaire, ancien ministre, ex-président d’Amnesty international Monde. La voilà qui dure et perdure.

Elle a frappé de plein fouet les finances publiques mettant à mal les équilibres macroéconomiques. Le budget de l’Etat, les entreprises publiques et les Caisses sociales sont déstabilisés par son onde de choc. Les déficits jumeaux se creusent mettant à mal le financement de l’économie et la valeur de la monnaie nationale. Et, la croissance est comprimée à son plus bas.

L’heure est à la mobilisation et il faut faire des choix forts. Sous certaines réserves, il est plausible d’infléchir la tendance.

Pr Mahmoud Ben Romdhane esquisse une politique volontariste, une sorte de “New Deal“ qui devrait impulser l’ensemble.

A la manière du cri de guerre, et à la fois cri du cœur du président Obama avec son fameux “Yes, we can“, Pr Ben Romdhane anime l’initiative “Kadiroun”. Le défi est lancé “alea jacta est” (Le sort en est jeté, de Jules César).