Les travaux de raccordement du gouvernorat de Jendouba au réseau du gaz naturel vont démarrer au mois de juin prochain, a-t-on annoncé lors d’une séance de travail organisée mercredi au siège du gouvernorat.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des décisions issues du conseil ministériel restreint spécifique au gouvernorat de Jendouba, tenu le 16 mai 2019.

Les travaux démarreront à partir de début juin à Ain Drahem et vers la fin du mois d’octobre à Jendouba, Bousalem et Tabaraka, dans l’attente du parachèvement des études pour le reste des délégations. La durée des travaux est estimée à 15 mois.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du programme de raccordement de 19 communes du Nord-Ouest (Béja, Jendouba, Kef et Siliana) au réseau du gaz naturel grâce à l’installation de gazoducs sur une distance de 530 km, selon le chef du projet, Mohamed Riadh Hellal.

Près de 13 500 abonnés bénéficieront, à l’horizon 2021, de ce projet dont le coût a atteint 100 millions de dinars, financé par la Banque africaine de développement et le Fonds saoudien pour le développement, a ajouté la même source.

Les 19 communes du Nord-Ouest qui seront alimentées en gaz naturel dans le cadre de ce projet sont Béja, Medjez El Bab, Goubellat, Testour, Teboursouk, Maagoula et Nefza (gouvernorat de Béja), Jendouba, Bousalem, Ain Draham, Tabarka et Babouche (gouvernorat de Jendouba), Le Kef, Dahmani et El Ksour (gouvernorat du Kef), Bouarada, Gaafour, El Krib et El Aroussa (gouvernorat de Siliana).