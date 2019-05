La Bourse de Tunis a clôturé, la séance de ce mercredi, quasi équilibrée , le TUNINDEX avance légèrement de 0.06 % à 6 915.46 points ,mobilisant un volume d’affaires 2.834 MTND, selon Mena Capital Partners.

La balance des variations des cours a été tirée vers le haut, faisant apparaitre 25 affermissements contre 20 replis .

Le titre Carthage Cement a été le plus actif , animant la séance boursière par la rotation de 35 134 titres, l’action gagne 1.76 % à 1.15 TND .

En terme de capitaux, le titre BIAT a traité le meilleur volume de la séance , de l’ordre de 0.771 MTND , l’action s’est échangée à 111.40 TND , soit un décroissement de 0.17 % .

A la hausse , HEXABYTE avance de 3.36 % à 6.15 TND , tout comme les titres ASSAD et POULINA GROUP HOLDING qui ont progressé respectivement de 2.92% et 2.91 % à 7.73 TND et 12.0 TND .

SOTETEL grignote 2.90 % à 6.73 TND , suivi par NEW BODY LINE qui s’est bonifié de 2.75 % en se situant à 5.60 TND.

Lanterne rouge, ESSOUKNA chute de 3.51 % à 1.92 TND tout comme TGH et SOTRAPIL qui ont reculé respectivement de 3.22 % et 3.03 % à 0.30 TND et 14.40 TND.

AMS termine en territoire négatif, affichant une perte de 2.81 % à 0.69 TND, idem pour SANMED qui a régressé de 2.70 % en se monnayant à 1.80 TND.