Sept nouvelles entreprises économiques entreront en production, dans les prochains mois, au parc industriel “Neopark El Fejja” (gouvernorat de La Manouba), selon Neila Kounji, PDG du parc, citée par la TAP.

Ces entreprises ont été créées moyennant des investissements de l’ordre de 200 millions de dinars et devraient générer 7 mille emplois, a-t-elle ajouté.

Il s’agit d’entreprises tunisiennes, mais aussi allemandes et françaises spécialisées dans l’agroalimentaire, la fabrication de composants automobiles, de câbles électriques et de pièces électroniques.

A noter que Neopark El Fejja couvre 116 hectares dont 106 aménagés en 126 lots destinés à l’exploitation dans les activités industrielles et les petits métiers. Une superficie de 10 hectares a été consacrée à la construction d’un centre de vie et des espaces de formation et d’expositions.