L’hôpital régional de Kébili aura son système de téléradiologie

L’hôpital régional de Kébili sera, bientôt, doté d’un système de téléradiologie, en interconnexion avec les hôpitaux universitaires de Tunis (Rabta et Habib Thameur), annonce le directeur régional de la santé, Jawhar Mokni.

Ce système qui permet la consultation et l’interprétation d’images radiologiques et échographiques à distance, vise à pallier le manque de spécialistes au niveau régional.

Par ailleurs, le secteur de la santé dans la région a été renforcé par le recrutement de trois médecins dentistes et trois pharmaciens, en attendant l’arrivée de plusieurs médecins généralistes.

Le réseau de centres intermédiaires de santé se multiplie dans la région. Un nouveau centre entrera, bientôt, en service, à Blidette (délégation de Kébili-sud), pour un coût global de 1,2 million de dinars. Il devra fonctionner selon le régime de la double séance. Dans une phase ultérieure, il sera mis à niveau pour englober un service des urgences et ouvrir 24h/24.

Un autre centre intermédiaire de santé a été mis en service, depuis plus d’un mois, à Rjim Maatoug. Des sages-femmes et des techniciens en radiologie et biologie ont renforcé le personnel.