La Bourse de Tunis a terminé la séance de ce Mardi dans le rouge, le Tunindex a perdu de 0.38 % à 6 911.43 points, traitant un volume d’échanges de 2.451 MTND, selon Mena Capital Partners.

La balance des variations des cours a été quasi stable, affichant 24 valeurs haussières contre 25 valeurs en baisse .

La séance boursière a été animée par la rotation de 42 918 titres CARTHAGE CEMENT, l’action s’est échangée à 1.13 TND, soit un gain de 0.89 % .

Le titre EURO-CYCLES a enregistré le meilleur volume de la séance , mobilisant 0.406 MTND de ses capitaux , l’action a gagné 0.67 % à 16.40 TND.

Dans le vert, le titre Assurances SALIM s’offre la meilleure hausse de la séance (+ 6.04) à 26.47 TND, suivi par les titres TGH et SAM qui se sont bonifiés respectivement de 3.33 % et 3.31 % à 0.31 TND et 4.36 TND.

Dans le rouge, Le titre UBCI a affiché une perte de 4.48 % à 24.26 TND, tout comme les deux titres LANDO’OR et BH qui ont reculé respectivement de 3.43 % et 2.94 % à 8.15 TND et 12.52 TND

Le titre ALKIMIA cède 2.63 % à 37.0 TND , tout comme le titre ASSAD qui a baissé de 2.46 % en s’échangeant à 7.51 TND.