Session de formation en extraction des huiles essentielles et des huiles végétales du 10 au 12 juin 2019

La société “Flehetna” organise les 10, 11 et 12 juin 2019 à Tunis une session de formation en extraction des huiles essentielles, des huiles végétales et fabrication des produits cosmétiques.

Cette session de formation, pratique et théorique, sera animée par un ingénieur expert en la matière et couronnée par l’octroi d’un certificat agréé par l’Etat, à tous les participants à la formation selon le site électronique de “Flehetna”.

Il est à rappeler que la flore vasculaire tunisienne comporterait actuellement 2.162 espèces, contre 35 mille espèces dans le monde. Les plantes médicinales et aromatiques participent à hauteur de 1% de la valeur des exportations alimentaires fournissant environ 260.000 journées de travail par an.

Les plantes médicinales et aromatiques forestières occupent une superficie d’environ 409 mille hectares, contre 4.550 hectares consacrés aux espèces plantées (20 variétés) dont 1396 hectares de plantes médicinales et 3154 hectares de plantes aromatiques, et malgré ça, la Tunisie importe toujours les huiles aromatiques. Pourtant qu’elle est 32ème exportateur mondial d’huiles extraites de plantes aromatiques et médicinales.

Flehetna est un portail agricole en Tunisie qui ambitionne de répondre aux attentes des professionnels du secteur à travers des études et consulting, marketing et développement et la formation.