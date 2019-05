La Bourse de Tunis a clôturé la séance du vendredi 17 mai sur une note positive, le Tunindex ayant affiché une progression de 0,26% à 6 962,54 points, dans un volume d’échanges de 2,417 millions de dinars, selon Mena Capital Partners (MCP).

La balance des variations des cours a été tirée vers le haut (21 hausses contre 19 baisses).

Le titre SFBT a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 1,156 million de dinars de ses capitaux à 20,70 D, soit un gain de 1,47%.

A la hausse, le titre TUNISIE LEASING a affiché une progression de 4,43% à 9,66 D, tout comme ESSOUKNA et SOTETEL qui ont avancé respectivement de 3,62% et 2,81% à 2 D et 6,57 D.

SANIMED a augmenté de 2,77% en s’échangeant à 1,85 D. Idem pour le titre STAR qui a progressé de 2,77% pour se situer à 132,50 D.

Dans le rouge, le titre SIPHAT a terminé la séance en reculant de 2,88% à 5,73 D. Les titres ATTIJARI BANK et ENNAKL ont baissé respectivement de 2,60% et 2,39% à 33,30 D et 11,40 D.

SAM s’est replié de 1,90% à 4,12 D. Le titre SOTUMAG a enregistré une régression de 1,61% en s’échangeant à 2,43 D.