La Bourse de Tunis clôture mardi en baisse

La Bourse de Tunis termine la séance de mardi en territoire négatif, le TUNINDEX ayant perdu 0,26 % à 6 919.82 points dans un volume d’affaires de 3,028 millions de dinars.

Selon l’intermédiaire en bourse Mena capital Partners (MCP), la balance des variations des cours a été quasi équilibrée faisant apparaître 22 valeurs haussières contre uniquement 20 baisses.

Le titre BT a reculé de 0.65 % à 7,55 dinars, générant un volume de capitaux de l’ordre de 0.638 million de dinars, suivi par le titre SFBT qui a traité 0.421 million de dinars, l’action abandonne 0.74 % à 20 dinars.

A la hausse, le titre TGH gagne 3,33 % à 0.31 dinar, tout comme ESSOUKNA et UIB qui ont avancé respectivement de 3,04 % et 2,98 % à 2,03 dinars et 22,09 dinars.

TUNISIE LEASING affiche un accroissement de 2,88 % pour se monnayer à 9.98 dinars, pareillement pour le titre ATB qui a augmenté de 2,85 % en s’échangeant à 2,88 dinars.

A l’inverse, le titre BH signe une régression de 3,29 % à 13,20 dinars, tout comme les deux titres TUNISAIR et SOTRAPIL qui ont reculé respectivement de 3,17 % et 2,93 % à 0.61 dinars et 14.21 dinars.

Lanterne rouge, ALKIMIA a perdu 2,68 % à 39,80 dinars, tout comme le titre SOTUVER qui a vu son cours reculer de 2,60 % en s’échangeant à 9,35 dinars.