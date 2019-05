Les députés examinent un projet de don de financement des études de l’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) consacre une plénière, mardi 14 mai 2019, à l’examen d’un accord entre la Tunisie et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), sur un don remboursable de 7 millions de dollars (environ 20,5 millions de dinars).

Ce don devrait servir à financer les études préliminaires du projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie inscrit dans le cadre de l’échange énergétique entre les deux pays.

Le projet consiste en la réalisation d’une connexion électrique sous-marine à haute tension de 400 kilovolts sur une longueur de 200 km, en plus de la réalisation de deux stations de transfert du courant. La capacité de ce raccordement est de 600 mégawatts et son coût est estimé à environ 600 millions d’euros.

Le projet permettra de renforcer la capacité du réseau national de transfert de l’électricité de manière à pouvoir faire face aux cas urgents et à s’ouvrir sur le marché italien et européen de l’électricité, en plus d’offrir la possibilité d’exporter l’électricité provenant des énergies renouvelables locales vers les marchés européens.

Les études préliminaires du projet consistent en l’étude des eaux profondes qui permettront d’identifier le parcours de liaison et son coût ainsi que l’examen des investissements nécessaires pour faciliter l’échange électrique entre les deux pays et l’étude des impacts sociaux et écologiques du projet.

Le coût des études préliminaires et de l’assistance technique est estimé à 13 millions de dinars répartis entre 5,5 millions de dinars, sous forme d’un don de l’Agence italienne pour la coopération au développement qui s’inscrit dans le cadre d’un accord signé avec le Programme d’assistance à la gestion du secteur de l’énergie (ESMAP), et 7 millions de dinars octroyés par la GIF (Global infrastructure facility) sous forme de don.

Si jamais le gouvernement annonce son retrait du projet, celui-ci devra régler 100% des fonds retirés dans un délai maximum de 30 jours après avoir émis un préavis auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD).