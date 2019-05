D’importants dégâts ont été enregistrés dans les oliveraies et autres cultures fourragères et saisonnières dans le gouvernorat de Siliana, à cause de la tempête de grêle qui s’est abattue dans la région dans la nuit de samedi 11 mai 2019.

Elle a notamment touché les délégations de Siliana-nord et sud, Bargou, Makthar et Kesra, souligne Hatem Mansi, membre de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (URAP).

Les dommages auraient atteint 100% dans la localité de Sajja, la zone irriguée de Lakhmass, Kef Chaib et Kabel (délégation de Siliana-sud), et dans une moindre mesure la délégation de Bargou.

Le gouverneur de la région et une délégation de l’URAP se sont rendus dans les zones sinistrées pour évaluer les dégâts. Des équipes techniques du Commissariat régional au développement agricole y sont, également, attendues dans les prochains jours.