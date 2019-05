A l’occasion du mois saint, Ooredoo Tunisie lance un jeu de loterie et des promotions sur les forfaits Flexi, tous deux sur son application My Ooredoo.

En effet, l’opérateur offre aux supporters des Aigles de Carthage 5 voyages pour assister aux matchs de la Tunisie lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 qui se déroulera du 21 juin au 19 juillet en Égypte.

Pour participer, rien de plus simple. Tout abonné qui télécharge l’application My Ooredoo durant la période de jeu (06-19 mai) sera automatiquement éligible au tirage au sort et pourra de ce fait gagner un voyage en Égypte.

Promos sur les forfait Flexi

L’opérateur gâte encore plus ses abonnés friands d’Internet avec les Promos sur les forfaits Flexi. Durant le mois de Ramadan, les forfaits Flexi achetés exclusivement via l’application My Ooredoo font bénéficier d’une double validité pouvant aller jusqu’à 60 jours.

Et ce n’est pas tout, l’achat d’un forfait Big Flexi offre 1Go gratuit, et le Flexi 30 jours offre 300 Mo gratuits. Ces promotions sont valables jusqu’au 5 juin 2019 pour les abonnés mobiles à carte et à forfait.

Avec cette nouvelle promotion, Ooredoo tient sa promesse de faire vivre à ses clients la meilleure expérience Internet.