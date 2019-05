Les prix à la consommation augmentent de 0.8% en avril 2019

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,8% en avril 2019, contre 0,4% en mars 2019, selon l’Institut national de la statistique (INS).

Cette augmentation est principalement liée à la hausse des prix des articles d’habillement de 4,9%, des biens et services divers de 0,9% et le transport de 0,7%, explique vendredi la même source, indiquant que les prix de l’alimentation ont baissé de 0,1%.

En avril, les prix des produits d’habillement ont augmenté de 4,9%, contre 1,3% enregistrée le mois précédent en raison de la fin des soldes d’hiver.

Les prix des articles d’habillement ont augmenté de 4,7%, ceux des chaussures de 5,5% et ceux des tissus de 1,6%.

Les prix du transport ont augmenté de 0,7% en raison de la révision des prix des carburants et lubrifiants pour véhicules de +3,9% (+2,7% en avril 2018). En revanche, les prix des voitures ont baissé de 1,4%, précise l’INS.

Les prix des biens et services divers ont connu une augmentation de 0,9% en raison de la hausse des prix des soins et effets personnels respectivement de 0,9% et 2,5%.

Sur un mois, les prix des produits alimentaires ont diminué de 0,1% suite à la baisse des prix des légumes.