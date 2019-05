La quatrième session de la Commission économique tuniso-hongroise, tenue à Budapest les 29 et 30 avril 2019, a abouti à une feuille de route pour la coopération bilatérale dans plusieurs domaines : économique, scientifique, culturel et social. Il s’agit notamment de la promotion des échanges commerciaux, l’encouragement de l’investissement et du tourisme et l’échange d’expériences et de formation dans un certain nombre de domaines prioritaires.

Les deux pays ont également signé trois accords de coopération dans les domaines de l’éducation, de la culture et du recyclage des déchets, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

L’un des résultats les plus importants de la tenue de cette commission économique conjointe est l’accroissement de la part de la Tunisie dans les bourses d’études hongroises à 200 bourses par an pour la Licence, le master et le doctorat pour les années 2020, 2021 et 2022 au profit des étudiants tunisiens souhaitant poursuivre leurs études dans les universités hongroises.

Lors de cette quatrième session, présidée du côté tunisien par le secrétaire d’Etat à la Diplomatie économique, Hatem Ferjani, il a été décidé de mettre en exergue le niveau privilégié des relations amicales et de la coopération entre la Hongrie et la Tunisie et se sont félicitées des progrès de ces relations depuis la précédente session, notamment en intensifiant les contacts à haut niveau et en enrichissant le cadre juridique et la canalisation de la coopération vers un certain nombre de secteurs à forte valeur ajoutée.

Ferjani a également présidé le Forum des affaires tuniso-hongrois organisé à cette occasion, en présence de représentants des structures de soutien des deux pays et d’un nombre important de représentants d’entreprises hongroises et tunisiennes.

Le Forum a été une occasion de promouvoir les opportunités d’investissement, la destination touristique de la Tunisie, ainsi que les avantages économiques offerts par les deux pays.