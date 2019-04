Les travaux de la 33e session de la commission militaire mixte tuniso-américaine se sont ouverts, lundi 29 avril à Wyoming (Etat-Unis), en présence d’une délégation militaire tunisienne de haut niveau.

Coprésidée par le ministre tunisien de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, et la représentante du sous-secrétaire d’Etat américain à la Défense, Michelle Leniham, la rencontre d’intérêt commun se tient chaque année entre les deux pays.

A l’ouverture des travaux, Abdelkrim Zbidi s’est félicité des relations ” séculaires ” établies entre la Tunisie et les Etats-Unis, saluant l’appui constant apporté par la direction américaine au processus de la transition politique et économique en Tunisie.

“Cet appui trouve toute son illustration dans le volume des aides militaires, les programmes de coopération et le soutien financier”, a-t-il dit.

D’après le ministre, la coopération bilatérale est fondée sur six axes principaux à savoir la fusion des forces aériennes avec les forces terrestres lors des opérations mixtes, le développement des capacités opérationnelles de l’armée en matière de lutte contre le terrorisme, la contrebande et le crime organisé, la sécurisation des frontières et le renforcement du renseignements tunisien.

Sur un autre plan, Zbidi a souligné que la Tunisie compte sur ses propres moyens pour relever les défis sécuritaires, jugeant toutefois ” nécessaire ” de promouvoir la coopération avec les pays amis dont en premier lieu les Etats-Unis.

“Pour la Tunisie, les Etats-Unis sont un partenaire stratégique”, a-t-il poursuivi.

Pour sa part, Michelle Leniham a réaffirmé le plein soutien de son pays à la Tunisie dans son combat contre le terrorisme, soulignant la disposition à développer les capacités militaires de la Tunisie dans divers domaines. Elle a, à ce propos, cité la sécurisation des frontières, l’entrainement, la formation et l’assistance technique et logistique.