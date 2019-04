Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu au palais de Carthage, lundi 29 avril 2019, le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat.

Le chef de l’Etat a insisté sur l’importance de la dimension africaine de la Tunisie dans sa politique étrangère tant au niveau bilatéral que multilatéral au moment où elle se prépare pour un mandat de membre non permanent au Conseil de sécurité 2019/2020.

Il a déclaré que la Tunisie sera la voix de l’Afrique qui défendra les questions du continent et les préoccupations de ses populations, tout en œuvrant à consolider la coopération et les relations de partenariat entre l’Union africaine et l’Organisation onusienne.

Caïd Essebsi a exprimé ses remerciements au président de la Commission de l’Union africaine pour le choix de la Tunisie pour abriter la réunion des membres du Comité des représentants permanents. Il a salué les efforts déployés par le haut responsable africain pour restructurer les institutions de l’Union africaine et asseoir les principes de la gouvernance et de la transparence au niveau de leur gestion.

De son côté, Moussa Faki Mahamat a mis en avant la convergence des vues entre l’organisation africaine et la Tunisie sur les différentes questions qui se posent sur la scène africaine, en particulier, celles relatives à la stabilité et à la paix en Afrique. Il a mis l’accent sur l’importance de la coordination pour résoudre les conflits et traiter les crises qui secouent certains pays dont la Libye.

A noter que le président de la Commission de l’Union africaine effectue une visite en Tunisie les 29 et 30 avril pour présider la réunion des membres du Comité des représentants permanents de l’UA qui se tient pour la première fois en Tunisie. La réunion est organisée en prélude à la première rencontre de coordination entre l’UA et les Communautés économiques régionales qui aura lieu au Niger en juillet 2019.