Le deuxième centre tunisien d’alerte et de réponse aux attaques informatiques (CERT.tn) vient d’adhérer au FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams), faisant ainsi de la Tunisie le premier pays arabe et deuxième pays africain ayant au moins deux CERT membres de ce forum, selon les données fournies par le ministère des Technologies de la communication et de l’Economie numérique.

Le CSIRT.tn est le deuxième CERT tunisien après le CERT national tunCERT (Tunisian Computer Emergency Response Team) qui est également membre du FIRST, depuis le 15 mai 2007, précise la même source.

Créé par le secteur privé, en collaboration avec l’Agence nationale de sécurité informatique (ANSI), le forum international FIRST est considéré comme le premier du genre à l’échelle africaine, précise le ministère.

C’est la seule structure internationale qui reconnaît les centres d’alerte et de réaction aux attaques informatiques. Il s’agit d’un réseau de 471 centres répartis sur 91 pays à travers le monde.

Actuellement, l’ANSI (Agence nationale de la sécurité informatique) œuvre à mettre en place des CERT dans les secteurs névralgiques afin d’améliorer la sécurité du cyberespace tunisien tels que le CERT financier au sein de l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF) pour les banques et les établissements financiers, le CERT social pour les organismes des affaires sociales.