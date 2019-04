La deuxième édition de l’événement ” Tfanen : La culture en action ” organisée par Tfanen-Tunisie créative organisée le 26 avril à Tunis a permis de mettre en lumière les réalisations des porteurs de projets culturels qui ont pu partager leurs expériences, dévoiler les moments forts de leur année tout en dressant le bilan et l’impact de leurs activités.

Cette édition a été aussi une occasion pour annoncer l’extension des activités de Tfanen-Tunisie créative pour deux années supplémentaires. Trois fonds seront lancés : un fonds pour l’engagement culturel local, destiné aux associations ainsi qu’au secteur privé, un fonds pour la structuration et la pérennisation d’organismes culturels, ainsi qu’un fonds pilote d’appui aux stratégies de développement culturel local. Ce dernier se consacrera au soutien de projets valorisant les ressources culturelles pour le développement local.

La poursuite des activités de renforcement des compétences dans le secteur culturel et d’accompagnement des opérateurs du secteur est également prévue pour la phase à venir. Ce travail renforcera les actions des trois années précédentes pour appuyer la structuration du secteur.

L’essor de la création culturelle au sein des régions et un intérêt particulier pour les aspirations créatives et culturelles de la jeunesse seront également au coeur du programme d’actions. L’objectif étant de continuer à promouvoir, au niveau local, un travail collaboratif et participatif entre les opérateurs associatifs publics et privés, et de renforcer les compétences en développement stratégique pour mettre en oeuvre des partenariats publics-privés efficaces.

L’événement a particulièrement mis à l’honneur 25 projets ayant terminé leurs activités.

Tfanen – Tunisie Créative est un projet d’appui au renforcement du secteur culturel, financé par l’Union européenne dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur de la Culture en Tunisie (PACT) du Ministère des affaires culturelles. Le projet est une collaboration du réseau EUNIC (Instituts Culturels Nationaux de l’Union Européenne), mis en oeuvre par le British Council.

L’objectif du projet est de renforcer l’économie créative, ainsi que le rôle de la culture comme vecteur pour la cohésion sociale aux niveaux local, régional et national.

A long terme, Tfanen-Tunisie Créative a pour ambition de contribuer au renforcement de la société civile, à la consolidation de la démocratie et à la professionnalisation durable du secteur culturel en Tunisie.