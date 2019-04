Tunisie : L’augmentation des prix sur les céréales et le lait ne satisfait pas le syndicat des agriculteurs

Le Syndicat des agriculteurs de Tunisie (SYNAGRI) se dit indigné des augmentations insignifiantes des prix des céréales et lait à la production au vu des pressions et des crises qui touchent les filières agricoles actuellement.

“L’Etat fait preuve d’indifférence systématique” face aux sonnettes d’alarme tirées par les agriculteurs et leurs différentes organisations professionnelles, a estimé le syndicat dans un communiqué, précisant que ces organisations revendiquent “une protection sérieuses” du secteur et la renonciation à “ces choix non réussis “.

Il a mis en garde contre l’abandon par l’Etat de son rôle à un moment où le secteur de l’agriculture fait face à des pertes importantes estimées en millions de dinars, soulignant que ces augmentations contribueront forcément un affaiblissement de la productivité et à l’accumulation des dettes des petits agriculteurs auprès des banques.

Le SYNAGRI a exhorté l’exécutif, les autorités compétentes et les groupes parlementaires à mettre en œuvre un programme national alternatif pour sauver les filières agricoles, soutenir les éleveurs, impulser le secteur des aliments pour bétail et renforcer le rôle de la profession, appelant à l’application des critères objectifs dans la fixation des prix à la production.

Selon le communiqué, le syndicat compte poursuivre la défense des droits de ses adhérents en recourant à tous les moyens légaux ainsi que son attachement au dialogue et sa détermination à présenter un nouveau modèle de développement lequel mettra fin aux “choix parachutés et fragiles” et garantira les droits des agriculteurs.

Mercredi 24 avril, le gouvernement a annoncé l’augmentation à la production des prix des céréales (récolte 2018/2019), à raison de 7 dinars le quintal pour le blé dur, 5 dinars pour le blé tendre et 3 dinars pour l’orge et le triticale, pour atteindre un plafond des prix de réception des céréales y compris la prime exceptionnelle de livraison rapide à 82 dinars le quintal pour le blé dur, 59 dinars pour le blé tendre et 53 dinars pour l’orge et le triticale.

L’exécutif a également décidé l’augmentation du prix de lait frais à la production à raison de 55 millimes le litre pour atteindre 945 millimes le litre, en tant que prix minimum garanti pour l’agriculteur.

Parallèlement, il a été décidé d’accroître la prime de la collecte de lait destinée aux centres de collecte de lait frais et son transport à raison de 15 millimes le litre pour atteindre 15 millimes le litre collecté, réfrigéré et industrialisé à compter du 1er juin 2019.