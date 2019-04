La Bourse de Tunis débute la séance de ce jeudi 25 sur une note quasi stable, où le Tunindex recule légèrement de 0,09% à 6 936,15 points, mobilisant un volume d’affaire de 1,866 MTND, selon l’intermédiaire en bourse MCP.

Dans le vert, ATTIJARI BANK s’offre une hausse de 3,57% à 35,05 TND suivi par les deux titres SAM et SIAME qui ont gagné respectivement 3,19% de 3,10% à 4,20 TND et 2,66 TND.

Dans le rouge, SERVICOM baisse de 2,85 % à 0,68 TND idem pour les titres ADWAYA et NEW BODY LINE qui ont reculé respectivement de 2,17 % et 1,56 % à 4,50 TND et 5,65 TND.