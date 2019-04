La Bourse de Tunis a clôturé, la séance de mercredi, sur une note négative; le Tunindex cède 0.12 % à 6 942.07 points dans un volume d’échanges de l’ordre de 5.478 MTND, selon Mena Capital Partners (MCP).

La balance des variations des cours a été marquée par 22 valeurs en hausse contre 33 baisses .

Le Titre SAH a généré un volume de capitaux de 1.825 MD , l’action a régressé de 4.67 % pour se situer à 10.40 D .

Dans le vert, MONOPRIX a clôturé réservé à la hausse, le titre a augmenté de (+ 6.02 %) à 7.21 D. OFFICE PLAST et SERVICOM ont également progressé de 4.47 % en s’échangeant à 2.80 D et 0.70 D .

Le titre TAWASSOL GROUP HOLDING finit en grimpant de 3.03 % à 0.34 TND , idem pour le titre TUNINVEST qui a gagné 2.99 % à 5.99 D .

Dans le rouge, SOPAT affiche un recul de 2.83 % à 2.06 D ,suivi par ELECTROSTAR et SOMOCER qui ont baissé respectivement de 2.77 % et 2.67 % à 1.05 D et 1.09 D .

SOTETEL affiche un repli ( -2.56) en se monnayant à 6.84 D , tout comme le titre OTH qui a perdu 2.31 % pour s’échanger à 15.60 D.