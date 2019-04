Une unité de fabrication de cahiers, relevant du groupe français Hamelin, entrera en activité en juillet 2019 à Enfidha, pour un investissement de 60 millions de dinars tunisiens, et devrait fournir 400 emplois, selon des données publiées sur la page facebook du ministère de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises.

A noter au passage que le groupe Hamelin est une entreprise familiale spécialisée dans les articles de classements, les cahiers et les arts graphiques.

Quant à l’unité de production, elle est installée dans la zones industrielle de la région d’Enfidha, qui fait partie du pôle technologique de Sousse. Elle occupe une superficie de près de 32 mille mètres carrés, dont 17 mille couverts, lit-on sur la page.

Une délégation de cette entreprise totalement exportatrice a été reçue mardi 23 avril à Tunis par le ministre de l’Industrie, Slim Feriani. La société, dont la capacité d’exportation s’élève à 50 millions d’euros (plus de 150 millions de dinars) annuellement, utilise des technologies de pointe, toujours selon la même source.

Le groupe Hamelin dispose de 15 usines fournissant 2 800 emplois, et réalise un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros par an.