La Bourse de Tunis termine la séance de lundi dans le vert. L’indice boursier, Tunindex s’est inscrit en hausse de 0,22 % à 6 960.48 points, dans un volume d’affaires de 3,172 Millions de dinars (MD), selon Mena Capital partners (MCP).

La balance des variations des cours a été tirée vers le haut affichant 28 affermissements contre 25 valeurs en baisse.

SOTIPAPIER a réalisé le plus fort volume de la séance, avec la mobilisation de 0,448 MD de ses capitaux à 6,65 D l’action, soit un accroissement de 0,91%.

Dans le vert, AMS affiche un gain de 5,97 % à 0,71D, tout comme pour les titres SIPHAT et BH qui ont avancé respectivement de 5,93 % et 4,62 % à 5,89D et à 13,79D.

Lanterne rouge, UBCI recule de 4,47 % à 24,74D, suivi par SERVICOM et ATTIJARI BANK qui ont baissé respectivement de 4,10 % et de 2,99 % à 0,70D et à 34,05D.

Le titre ATB a régressé de 2,91% à 3D tout comme SOTETEL qui a terminé en reculant de 2,77 % en s’échangeant à 7,02D