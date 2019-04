La Bourse de Tunis a évolué durant la matinée du vendredi 19 avril 2019 sur une note positive, où le Tunindex augmente de 0.16 % à 6 953.47 points, traitant un volume d’affaires de 1.303 MTND, selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, MONOPRIX enregistre un accroissement de 3.65% à 6.53 TND suivi par les deux titres MPBS et ATB qui ont avancé respectivement de 3.64 % de 3.0 % à 5.69 TND et 3.09 TND.

A la baisse, UADH a perdu de 3.75 % à 1.28 TND idem pour les titres ESSOUKNA et SERVICOM qui ont reculé respectivement de 2.77 % et 2.66 % à 2.10 TND et 0.73 TND.