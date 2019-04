“La Bourse de Tunis a terminé en quasi stable la séance de mercredi, 17 avril 2019, l’indice boursier, Tunindex avance légèrement, de 0,01 % à 6 942,86 points, dans un volume d’affaire de 4,091 millions de dinars(MD), selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Le titre MPBS a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,791 MD de ses capitaux à 5,40 dinars (D), soit une hausse de 3,05%, suivi par BH qui a traité 0,668 MD, l’action s’échange à 12,50 D, soit un décroissement de 2,87%.

Parmi les hausses, BTE affiche la meilleure performance (+ 5,99) à 10,25 D, tout comme pour les titres STB et SANIMED qui ont gagné respectivement 4,49 % et 3,50 % à 3,72 D et 1,77 D .

A l’inverse, Carthage Cement chute de 4,23% à 1,13 D ,suivi par SERVICOM et AIR LIQUIDE qui ont reculé respectivement, de 3,94% et 2,98% à 0,73 D et 85,66 D.

Dans le rouge, également, les titres LAND’OR et BH ont enregistré respectivement une perte de 2,94% et 2,87% pour s’établir à 8,58 D et 12,50 D.