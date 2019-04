La Bourse de Tunis entame la séance du mercredi, sur une note quasi stable. Le Tunindex avance légèrement de 0,07 % à 6 928,59 points , dans un faible volume d’échanges de 1,057 MD.

Dans le vert , STB gagne 3,93 %, à 3,70 D suivi par les deux titres BTE et MPBS qui grimpent respectivement de 2,99 % et de 2,67 %, à 9,96 D et 5,38 D .

Dans le rouge , SERVICOM recule de 3,94 % à 0,73 D.Idem pour les titres TUNISIE VALEURS et TAWASSOL GROUP HOLDING qui ont baissé respectivement de 3,63 % et 3,44 % à 35,51 D et 0,28 D.