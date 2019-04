“Faire face à la hausse des prix et à la spéculation, ainsi que préserver le pouvoir d’achat du citoyen et renforcer les opérations de contrôle économique, telles doivent être les priorités des gouverneurs durant cette période et avant l’avènement du mois de Ramadan 2019 “, a affirmé, lundi, le chef du Gouvernement, Youssef Chahed.

Lors d’une rencontre, tenue à Sousse, avec les gouverneurs, Chahed a appelé ces derniers à suivre quotidiennement l’évolution des prix des différents produits et le travail des structures intervenantes dans l’opération d’approvisionnement des marchés.

Il a réitéré, également, l’impératif de collecter les données relatives aux domaines de l’approvisionnement et des prix, et de multiplier les campagnes de lutte contre la contrebande, le marché parallèle, la spéculation et les fraudes, afin de garantir la qualité des produits exposés à la vente.

Le chef du gouvernement a appelé, aussi, à “anticiper les tensions sociales, surtout, durant cette période caractérisée par des dissensions politiques, dues aux prochains rendez-vous électoraux et à la multiplication des revendications sociales “.

Sur un autre registre, Chahed a appelé les gouverneurs à mobiliser tous les moyens afin de réussir les examens nationaux, la prochaine rentrée scolaire, le retour de la diaspora tunisienne de l’étranger et la prochaine saison touristique.

Le ministre de l’Intérieur, Hichem Fourati, a estimé que cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série de mesures visant à maîtriser les prix. Parmi ces mesures, il a cité les réunions de la commission ministérielle, sous la présidence du chef du gouvernement, les commissions régionales de maîtrise des prix, chapeautées par les gouverneurs, ainsi que les campagnes de contrôle conjoint assurées par l’ensemble des structures et des systèmes de contrôle.