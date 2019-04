Jumia Technologies AG («Jumia») (NYSE: JMIA), principale plate-forme de commerce électronique panafricaine, a officiellement annoncé son inscription à la cote de la Bourse de New York.

Fondée en 2012 par Sacha Poignonnec et Jeremy Hodara, co-fondateurs et co-dirigeants. Jumia est la principale plate-forme de commerce électronique panafricaine active dans six régions d’Afrique et dans 14 pays: Nigeria, Egypte, Maroc, Kenya, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud, Tunisie, Algérie, Cameroun, Ghana, Sénégal, Tanzanie, Ouganda, Rwanda.

Jumia affiche un chiffre d’affaires en hausse de 40 % en un an à 143,7 millions de dollars, le résultat reste déficitaire mais le volume des transactions est en progression de 63% en 2018 à 828,2 millions d’euros.

Avant son introduction en Bourse, Jumia a pu compter sur plusieurs actionnaires importants, l’opérateur télécoms MTN à 30%, l’allemand Rocket Internet, à hauteur de 21 % du capital, Milicom pour 9,6%, AXA et Orange 6% pour chacun et Goldman Sachs et Pernod Ricard pour 5% chacun.

Des chiffres :

– 14 pays

– 1,2 milliard de consommateurs et 17 millions de PME à desservir en Afrique

– Plus de 700 millions de visites sur notre marché en 2018

– 1 transaction ou avance toutes les 2 secondes

– 81 000 vendeurs actifs sur la plateforme

– Plus de 29 millions de produits, hôtels, restaurants et autres services répertoriés

– Effectif : 5.000