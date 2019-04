Les moyens de consolider la coopération entre la Tunisie et les Etats-Unis en matière de sécurité ont été au centre de l’entretien du ministre de l’Intérieur, Hicham Fourati, avec l’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Donald Blome, dans la soirée du mercredi 10 avril 2019, indiqué un communiqué du ministère.

L’entretien, qui s’est déroulé au siège du département de l’Intérieur, a été l’occasion pour Hichem Fourati de faire le point sur “le niveau privilégié de la coopération” entre la Tunisie et les Etats-Unis et les moyens de la renforcer, notamment en matière de formation, de lutte contre le terrorisme et de crime organisé.