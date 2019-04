Le syndicat des agriculteurs de Tunisie (SINAGRY) a appelé, lundi, ses structures régionales et locales ainsi que ses affiliés parmi les agriculteurs et les pêcheurs à participer massivement au sit-in de protestation prévu pour le mercredi, 10 avril 2019, à partir de 9h du matin, devant le siège du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Dans un communiqué, le SYNAGRI, a mis en garde contre le risque d’effondrement des filières agricoles à cause de la flambée des coûts de production, la multiplication des catastrophes naturelles, l’aggravation des dettes des agriculteurs et des pêcheurs et l’absence d’une vision et d’une stratégie claires de sauvetage du secteur.

Le syndicat a également critiqué la marginalisation continue du secteur agricole et des revendications de ses acteurs par les autorités, exprimant sa détermination à poursuivre la lutte pour rétablir la dignité des agriculteurs et pêcheurs et préserver les droits des générations futures.