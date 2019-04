Le 5 avril 2019, le ministère des technologies a présenté la liste des premières entreprises labellisées Startup ACT.

Enova Robotics conçoit, fabrique et commercialise des robots mobiles dans le domaine de la sécurité, la santé et la logistique.

Fondateurs: Anis Sahbani – Philippe Bidaud – Christophe Grand

Secteur: Industrie Robotique

DATAVORA – Startup spécialisée dans l’offre en ligne, Datavora propose une plateforme de veille concurrentielle et tarifaire à grande échelle pour les acteurs du e-commerce.

Fondateurs: Mohamed Hédi Zaher – Oussama Messaoud

Secteur: ECommerce

POLYSMART – Nous produisons un jeux de la catégorie Esport de type MOBA de tir (shooter) Top/down view (à la troisième personne) pour plateforme PC.

Fondateurs: Ahmed Cheikhrouhou – Haroun Bouchrit

Secteur: Gaming

BWS est industriel et opérateur IoT offrant des solutions intégrées de monitoring des objets en temps réel pour l’optimisation énergétique.

Fondateurs: Karim Kharrat – Nizar Ghram – Sofiene Ghram

Secteur: IOT

Ezzayra – Développement et intégration de produits technologiques destinés a l’agriculture. Software, Hardware et Robotique.

Fondateurs: Yasser Bououd

Secteur: AgTech

Medilsys fournit aux structures hospitalières les solutions les plus innovantes en systèmes d’informations cliniques spécialistes en soins intensifs.

Fondateurs: Anis Ghorbel – Najmeddine Nouri – Sofiene Ghorbel

Secteur: IT

Dabchy.com est une marketplace de mode qui permet aux femmes de renouveler leurs gardes-robes en ligne et en toute sécurité.

Fondateurs: Ghazi Ketata – Ameni Mansouri – Oussama Mahjoub

Secteur: ECommerce

Vitalight Lab – Laboratoire unique à la frontière entre la biotechnologie marine et formulation soins dermo-cosmétiques naturels&raffinés à l’aide des actifs stabilisés à haute efficacité.

Fondateurs: Ilyes Gouja – Khaoula ben Slimane

Secteur: ECommerce

PayPos – Développement de solutions monétiques innovantes et dans la digitalisation des services bancaires et financiers compatibles (PCI-DSS, EMV…).

Fondateurs: Khatib Chakchouk

Secteur: FinTech

NextGen Corp est spécialisée dans le développement d’applications mobiles ludo-éducatives et thérapeutiques pour les enfants qui souffrent des troubles d’apprentissage.

Fondateurs: Moez Lachned – Ahmed Nabli

Secteur: Santé

Nostatik Media – Symmetryk : Une plateforme d’échange de documents entre le siège, filiales et les équipes sur le terrain.

Fondateurs: Khaled Frad – Ramzi Mrad

Secteur: IT

Roam Smart aide les opérateurs de téléphonie mobile dans la transformation numérique de leur activité roaming a travers des solutions SaaS innovantes.

Fondateurs: Walid Chamekh – Mehdi Triki

Secteur: Télécoms

A propos de Startup ACT

Le Startup Act est un cadre juridique dédié aux Startups en Tunisie. Ce cadre est conçu pour faciliter le lancement et le développement de Startups depuis la Tunisie.

Ce cadre juridique intègre 20 mesures structurées autour d’un Label de mérite et d’avantages aux entrepreneurs, aux investisseurs et aux Startups.

Il est matérialisé principalement par : (i) la Loi N°2018-20 du 17 avril 2018 relative aux Startups ; (ii) le Décret N°2018-840 du 11 octobre 2018 portant fixation des conditions, des procédures et des délais d’octroi et de retrait du label startup et du bénéfice des encouragements et des avantages au titre des Startups et de l’organisation, des prérogatives et des modalités de fonctionnement du comité de labélisation ; et (iii) des Circulaires de la Banque Centrale de Tunisie N°2019-01 et 2019-02.

– Des avantages pour les entrepreneurs

– Des avantages pour les Startups

– Des avantages pour les investisseurs