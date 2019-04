Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a indiqué, vendredi 5 avril, que malgré les résultats positifs réalisés par les instances publiques indépendantes dans leurs champs d’action et les efforts du gouvernement pour aplanir les difficultés, ces instances font face à des défis exigeant une action commune pour les surmonter.

Présidant ce matin l’ouverture de la première conférence annuelle de la Ligue des instances publiques indépendantes (LIPI) sous le thème “La citoyenneté nous rassemble”, il a ajouté que le plus grand défi à relever est de créer une opinion publique favorable aux principaux objectifs défendus par ces instances, à savoir: la diffusion d’une culture démocratique et la réussite de l’expérience de transition.

Ces instances, poursuit Youssef Chahed, doivent également relever le défi de l’autonomie financière, structurelle et fonctionnelle, ce qui exige, selon lui, la mise en place de procédures bien définies par la commission financière l’aidant à arbitrer les litiges entre l’une de ces instances et le ministère des Finances lors de l’élaboration de leur budget.

Ces instances indépendantes, a ajouté Youssef Chahed, doivent pouvoir assurer une gestion optimale des ressources humaines garante de leur compétence et de leur indépendance.

L’autre défi, selon Chahed, consiste en l’efficacité dans l’accomplissement des tâches qui sont dévolues à ces instances à travers l’activation de leur rôle consultatif. Les pouvoirs exécutif et législatif doivent s’engager à soumettre aux instances indépendantes les projets de loi les concernant, a insisté le chef du gouvernement.

Il s’agit, en outre, de garantir la pérennité de ces instances, a relevé Chahed, à travers la finalisation de textes législatifs dont la promulgation est tributaire de l’exécution de certaines dispositions constitutionnelles, tout en veillant au parachèvement du cadre juridique des instances constitutionnelles indépendantes en respectant les règles de transparence de manière à renforcer la confiance du citoyen vis-à-vis de ces instances.

Il y a lieu aussi, selon Chahed, de parachever le dispositif normatif permettant à ces instances de mener leurs activités normalement. Le gouvernement, a-t-il assuré, ne ménagera aucun effort pour aplanir les difficultés et garantir tous les moyens disponibles en leur faveur.

La démarche adoptée, a-t-il encore affirmé, consiste à renforcer la confiance entre le gouvernement et les instances indépendantes privilégiant la concertation et le partenariat et appuyant l’indépendance de ces instances.

Le chef du gouvernement a annoncé qu’une commission technique a été créée au sein des services de la Relation avec les instances constitutionnelles, la société civile et des droits de l’homme au sein de la direction générale des instances constitutionnelles œuvrant à la coordination entre ces instances. Elle est composée de représentants de chaque instance avec une présidence tournante entre ses membres.