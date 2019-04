Les présidents des instances nationales indépendantes réclament un appui financier et logistique afin d’asseoir leur autonomie administrative et donc s’acquitter convenablement de leur mission loin de toute forme de pression.

A l’ouverture de la conférence annuelle de la Ligue des instances publiques indépendantes, ils ont jugé indispensable d’apporter le soutien nécessaire à ces instances pour mener à bien le processus de transition démocratique.

Le président de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, Nouri Lajmi, a réclamé l’accélération de la mise en place d’un projet de loi portant organisation du secteur et de le soumettre au parlement dans les brefs délais.

De son côté, le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Nabil Baffoun) a amis l’accent sur le rôle de son instance depuis son instauration ainsi que sur les principaux défis rencontrés depuis les élections de 2011.

Il a fait savoir que l’instance s’apprête à organiser un scrutin municipal partiel dans le gouvernorat de Sidi Bouzid et un autre pour parachever la composition du conseil supérieur de la magistrature. “A cela s’ajoute l’organisation des élections législatives et présidentielle en automne 2019”, a-t-il poursuivi.

Baffoun a fait observer que 3.2 millions de tunisiens ne sont pas encore inscrits sur le registre des électeurs dont la plupart se trouve en dehors du territoire national. Il a invité les Tunisiens à affluer sur les bureaux d’inscription, formant l’espoir de voir l’instance parvenir à parachever le processus d’installation de la démocratie à travers l’organisation d’élections libres et intègres.

Pour le président de l’Instance nationale pour la prévention de la torture, Fethi Al Jarry, la présidence du gouvernement peut jouer un rôle significatif dans le renforcement de l’autonomie matérielle et administrative des instances, estimant que son instance est parvenue malgré le manque de moyens à parachever son rapport annuel et à le présenter au chef de l’Etat.

Le président de l’Instance nationale d’accès à l’information, Imed Hazgui, a exhorté le gouvernement, l’Assemblée des représentants du peuple et la société civile à apporter le soutien nécessaire aux instances indépendantes, ajoutant que son instance a réussi, en laps de temps relativement court, à diffuser la culture de redevabilité et de transparence.

Pour sa part, la présidente de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes, Raoudha Laâbidi, a indiqué que le plus grand défi auquel font aujourd’hui face les instances indépendantes est le soutien financier et logistique, saluant le rôle de la société civile et des organisations internationales dans la lutte contre la traite des personnes.

Dans une allocution prononcée au nom des partenaires de la Ligue des instances publiques indépendantes, Rami Salhi, a fait savoir que le rôle de cette nouvelle structure, fondée en septembre 2018, est de diffuser la culture de citoyenneté et de renforcer le système des droits de l’homme dans le pays.

La Ligue des instances publiques indépendantes est composée de huit structures à savoir, l’INPT, l’INPDP, l’ISIE, la HAICA, l’Instance d’accès à l’information, l’INLCTP, l’INLUC, et l’Instance supérieure des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.