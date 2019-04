La Bourse de Tunis entame la séance d’aujourd’hui jeudi dans le vert, le Tunindex gagne du terrain (+0,43 %) à hauteur de 6 916,02 points, dans un faible volume d’affaires de 1,299 TND, annonce l’intermédiaire en bourse Mena Capitals Partners (MCP).

Dans le vert, SOPAT hausse de 5,64 % à 2,06 TND suivi par les deux titres SIMPAR et ATTIJARI BANK qui grimpent respectivement de 3,88 % de 2,97 % à 34,80 TND et 35 TND .

Dans le rouge, UADH recule de 3,64 % à 1,32 TND tout comme TGH et SERVICOM qui ont baissé respectivement de 3,57 % et 3,48 % à 0,27 TND et 0,83 TND.