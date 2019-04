La Bourse de Tunis a clôturé, mercredi, dans le vert, l’indice Tunindex a affiché un gain de 0,20% à 6 887,35 points, enregistrant un volume transactionnel de 5,161 millions de dinars(MD), selon l’intermédiaire en bourse , Mena Capital Partners (MCP).

Le titre SOTIPAPIER a enregistré une hausse de 2,18 %, mobilisant des capitaux de l’ordre de 1,169 dinar(D), l’action s’est échangée, ainsi, à 6,56 D.

Dans le vert, SOPAT gagne 5,97 % à 1,95 D, suivi par BH et BNA qui ont haussé respectivement de 5,96 % et 5,20 % en se monnayant à 12,96 D et 12,73 D.

Les titres Délice Holding et TUNINVEST se sont bonifiés de 2,99 % en s’échangeant respectivement à 12,40 D et 5,50 D.

Dans le rouge, le titre BTE a chuté de 3,71 % à 9,34D, tout comme le titre ATB et Magasin Général qui ont marqué respectivement une baisse de 2,99% et 2,98 % à 3,24 D et 34,40 D.

Idem pour les titres Tunisie Leasing et ATTIJARI BANK qui ont vu leur cours régresser respectivement de 2,92 % et 2,32 % à 10,29 D et 33,99 D.