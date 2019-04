La Bourse de Tunis a évolué mercredi matin en territoire positif, le Tunindex a légèrement augmenté de 0,11% à 6 881,08 points, drainant un volume capitaux de l’ordre de 0,821 TND.

A la hausse, BH gagne 5,31% à 12,88 TND suivi par les deux titres DELICE HOLDING et TUNINVEST qui avancent de 2,99 % à 12,40 TND et 5,50 TND.

A l’inverse, TGH baisse de 3,57 % à 0,27 TND tout comme SIMPAR et SOTETEL qui ont reculé respectivement de 2,95 % et 2,89 % à 32,86 TND et 6,70 TND.