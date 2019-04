Jumia, l’un des leaders de la vente en ligne en Tunisie, a organisé, mardi 2 avril au Lac 1, une rencontre avec les médias pour présenter sa première édition de son rapport sur le mobile en Tunisie et ses derniers préparatifs pour son événement “Jumia Mobile Week”.

Le Mobile Report – une première en Tunisie

La plateforme du e-commerce vient de publier sur son site le Mobile Report son premier rapport sur le mobile en Tunisie. Selon ce rapport présenté par Owen Cabon, le directeur marketing de Jumia Tunisie, le nombre d’abonnés mobiles est passé de 4,7 millions en 2008 à 8,8 millions en 2018, atteignant 75% de pénétration d’abonnés uniques.

D’autre part, les chiffres montrent que les smartphones dominent les équipements de pénétration à internet (75%) devant le PC (25%). Ce phénomène est dû, selon Cabon, par la démocratisation des prix des puces et des téléphones (toutes catégories confondues). Ceci explique la croissance du taux d’équipement mobile qui dépasse maintenant 150% en Tunisie.

Un autre chiffre clé à retenir de ce rapport est la montée des marques de téléphones chinoises, à cause notamment du rapport qualité-prix qu’offrent ces marques et leur diversité.

Seconde édition de la Mobile Week

Quant à Elyes Jeribi, CEO de Jumia Tunisie, il a présenté les préparatifs du site pour son grand événement “Jumia Mobile Week ” qui se déroulera du 8 avril au 14 avril 2019.

“Jumia Mobile Week est une bonne opportunité pour les acteurs du mobile en Tunisie d’animer le marché. C’est le plus grand événement jamais créé en Tunisie dans le mobile”, a souligné Jeribi.

Il ajoutera que “pendant cette période, les clients disposent des meilleurs prix de l’année et peuvent s’offrir un smartphone à partir de 99 dt. Il sera notamment proposé pour la Mobile Week l’Evertek Nano V5 à 99DT. Plusieurs offres et jeux concours seront également proposés au cours de cette Mobile Week. Et nombre de livraisons seront assurées par Tunisia Express”.

Elyes Jeribi a par ailleurs assuré que le “Mobile Report” sera publié juste avant la “Jumia Mobile Week” de chaque année.