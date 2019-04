La Tunisie participe pour la première fois au Salon “IN-COSMETICS Global” qui se tient du 2 au 4 avril 2019 au parc des expositions de Porte de Versailles à Paris, avec sept (7) entreprises, dont 6 exposent dans le pavillon national et une entreprise à travers le Fonds d’appui à la compétitivité et au développement des exportations “TASDIR+”, précise le CEPEX dans un communiqué publié mardi.

Une offre variée d’ingrédients naturels et biologiques pour la cosmétique est ainsi présentée comprenant notamment les huiles végétales, les huiles essentielles, l’Aloès Vera et la spiruline.

L’objectif de cette participation, explique le CEPEX, est de promouvoir l’offre tunisienne d’ingrédients extraits de plantes naturelles, de mettre en valeur l’offre biologique de ces différentes catégories de produits et d’explorer de nouvelles opportunités que présente le secteur de la cosmétique.

En vue de préparer les exposants tunisiens à cette première participation, un pre-fair workshop a été organisé le 1er avril 2019 par le projet Import Promotion Desk (IPD – le partenaire du CEPEX) pour présenter les tendances et les exigences du marché ainsi que les techniques de négociation commerciale.

D’autre part, un programme de match-making sera organisé au profit des exposants tunisiens par un consultant spécialisé tout au long des trois jours du salon pour garantir une meilleure efficacité de cette participation.

L’huile de pépins de figue de barbarie biologique sera également mise à l’honneur, au cours de cette participation au salon à travers l’organisation d’une conférence de presse, le 3 avril 2019, par le Projet d’Accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir “PAMPAT” en présence de la presse internationale.

A noter que le Salon “IN-COSMETICS Global” est l’un des plus grands salons dans le monde dédié aux produits de soins personnels. Il regroupe chaque année près de 800 fournisseurs d’ingrédients, de parfums, d’équipements de laboratoire, et autres réservés au secteur de la cosmétique. Il accueille près de 9.500 visiteurs internationaux principalement des fabricants de produits finis à la recherche de nouveaux ingrédients et de nouvelles innovations pour le développement de leurs gammes de produits.