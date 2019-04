La Bourse de Tunis a clôturé la séance de lundi sur une note quasi stable, le Tunindex a rebondi légèrement de 0,01% à 6 862,12 points, dans un faible volume transactionnel de l’ordre de 2,063 millions de dinars(MD), selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Le titre ATTIJARI BANK a été le plus actif, traitant uniquement un volume de 0,246 MD, en s’échangeant à 34 dinars(D), soit une baisse de 0,55 %. Dans le vert, SERVICOM gagne 4,93 % à 0,85 D, tout comme Magasin Général et PGH qui ont progressé respectivement de 2,98 % et 2,91 % à 36,55 D et 12,34 D.

Le titre Hannibal Lease a enregistré un accroissement de 2,65 % à 6,95 D, tout comme SOTRAPIL qui a progressé de 2,42% à 16,90 D. Dans le rouge, EURO-CYCLES baisse de 3,87 % à 15,37 D, tout comme les titres Modern Leasing et Air Liquide qui ont perdu respectivement 3,81 % et 2,98 % à 2,27 D et 81,50 D.

Idem pour les titres ATB et Tunisie Leasing qui ont terminé la séance en reculant respectivement de 2,94 % et 2,93 % à 3,30 D et 10,92 D.