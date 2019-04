Le président de l’Irak, Barhem Salah, a estimé, dimanche 31 mars 2019 à Tunis, que la région arabe connait une étape cruciale de son histoire et fait face à des défis et menaces devant être traités avec beaucoup de sérieux et de responsabilité.

Dans son allocution à l’ouverture du Sommet arabe, Barhem Salah a relevé que l’Irak vient de sortir d’une guerre atroce, et que la victoire militaire contre le prétendu Califat est une victoire irakienne par excellence.

Pour lui, il faut traiter le phénomène du terrorisme d’une manière radicale et en tarir les sources de financement face aux défis qui se posent, soulignant l’importance d’une action arabe commune entre l’Irak et ses voisins de la région arabe et de tous les pays du monde.

Le président irakien propose à cet égard la mise en place d’une feuille de route commune, la création d’un système bancaire développé et l’identification des opportunités d’emplois pour faire baisser le chômage.

Il souligne, dans le même ordre d’idées, l’importance de réaliser la complémentarité économique arabe, de renforcer la coopération agricole et de trouver des solutions dans le cadre du contexte géographique vital et forts des ressources humaines qu’il recèle.

Pour ce qui concerne la cause palestinienne, le président irakien a relevé que la souffrance du peuple palestinien demeure une priorité pour les pays arabes, appelant à accorder aux palestiniens le droit d’instaurer un Etat indépendant.

Il a également exprimé le refus catégorique de l’annexion israélienne du Golan, estimant que le plateau du Golan est une terre syrienne occupée.