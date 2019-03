Bourse de Tunis : Forte baisse du Tunindex, jeudi

La Bourse de Tunis clôture jeudi, en forte baisse, le TUNINDEX a reculé de 0,67%, à 6.929,18 points, dans un volume d’échanges morose, de l’ordre de 3 MDT.

Toujours actif, le titre SFBT a baissé de 0,79%, à 23,67 D, mobilisant 0,780 MDT de ses capitaux, suivi par ATTIJARI BANK qui a cédé 2,84%, en s’échangeant à 35,80 D.

Le titre SIMPAR s’offre la plus forte hausse de la séance (+6,07%) à 31,93 D, tout comme HANNIBAL LEASE et SAM qui ont progressé respectivement de 4,44% et 4,41%, à 6,58 D et 4,26 D .

ADWAYA a terminé en territoire positif, grimpant de 4,21% à 4,70 D, Idem pour TAWASSOL GROUP HOLDING qui a affiché une progression de 3,70%, à 0,28 D.

A l’inverse, SERVICOM chute de 4,81% à 0,79 D, tout comme les titres SPIDIT et BH qui ont enregistré une perte de 2,90% chacun à 10,37 D et 12,05 D.

Le titre EURO-CYCLES a clôturé en baisse de 2,84% en se monnayant à 16,40 D.