Pour son 30ème anniversaire, l’Union du Maghreb arabe (UMA) organise une table ronde pour la communication et la promotion du projet «Transmaghrébin» qui se tiendra sous la présidence du secrétaire général de l’UMA, Taieb BACCOUCHE, et en collaboration avec la Banque africaine de développement (BAD) et l’AUDA-NEPAD, et ce le 27 mars 2019 à l’Hôtel Africa à Tunis.

La rencontre réunira des experts des États membres, du Comité de pilotage du projet, le consortium Italferr/Comete/Medevco -qui a réalisé l’étude de faisabilité du projet-, mais également des investisseurs potentiels, ainsi d’autres organisations et agences internationales de développement.

L’étude de faisabilité technique et financière du projet “Ligne Trans-Maghrébine”, élaborée en octobre 2018, sera présentée à cette occasion avec tous les détails sur la réhabilitation et la modernisation de certains tronçons de la liaison ferroviaire maghrébine, qui relie le Maroc à la Tunisie en passant par l’Algérie.

À travers ce projet, les trois pays du Maghreb central visent à améliorer l’intégration économique maghrébine, à assurer le transport des personnes et des biens entre les trois pays, et à promouvoir l’intégration commerciale, économique et sociale de ses citoyens afin d’améliorer leurs conditions sociales et économiques en termes de création d’emplois.

Le projet comprend également plusieurs mesures qui seront prises, dont la création d’un nouveau tronçon ferroviaire traversant la frontière entre la Tunisie et l’Algérie (Annaba-Jendouba), la modernisation de la ligne de chemin de fer entre Jendouba et Al-Jadida, la modernisation de la ligne de chemin de fer au Maroc (Fez-Oujda), ainsi que la modernisation des systèmes et sous-systèmes d’alimentation, le contrôle de commande et du signal.