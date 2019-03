La Bourse de Tunis a évolué durant la matinée de Lundi 25 mars 2019 en territoire positif.

Le Tunindex a affiché un gain de 0,78 % avec 6 937.03 points dans un volume d’échanges de 2.269 MD, selon Mena capital partners (MCP).

Dans le vert , le titre ATTIJARI BANK hausse de 4.40 % à 36.0 D suivi par SERVICOM et EURO-CYCLES qui grimpent respectivement de 4.25 % et 3.13 % à 0.98 D et 15.46 D.

Dans le rouge, TAWASSOL GROUP HOLDING baisse de 3.84 % à 0.25 D tout comme SOMOCER et TUNISIE LEASING qui ont reculé respectivement de 2.77 % et 2.57 % à 1.05 D et 10.60 D