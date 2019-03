WIFAK BANK signe deux protocoles d’accord avec CORIS BANK et Tamweel Africa Holding

En marge des travaux du premier Sommet Africain de la Fintech Islamique (SAIFI) qui s’est tenu du 16 au 17 mars 2019 à Hammamet-Tunis sous le thème: “L’industrie financière islamique africaine à l’ère numérique”, WIFAK BANK a signé deux protocole d’accord respectivement avec CORIS BANK et Tamweel Africa Holding.

Les deux protocoles d’accord ont été signés par Mohamed Mellousse, directeur général de WIFAK BANK, Sylvie Compaore, directrice Groupe Finance Islamique de Coris Bank International, et Boubacar Correa Directeur Général de Tamweel Africa Holding.

Ces accords permettront à WIFAK BANK et ces deux partenaires de promouvoir l’échange des expériences dans les domaines de la Finance Islamique et de contribuer simultanément au développement des services et produits innovants en tirant profit des opportunités offertes par les technologies de l’information et de la communication.

En vertu de ces accords, WIFAK BANK mise le renforcement et la diversification de ses relations de banques correspondantes, en particulier dans la région de l’Afrique.

Ils permettent également à ces institutions d’élargir l’offre des produits destinés aux investisseurs et de développer des solutions financières innovantes et conformes aux dispositions de la Finance islamique pour mieux les accompagner dans leurs activités d’investissement.

Il est à noter que ces partenariats entre les institutions membres de la Société islamique pour le développement du secteur privé (SID) s’inscrivent dans sa vision stratégique à promouvoir l’échange d’expériences et du savoir-faire entre ses membres à même de stimuler la contribution du secteur privé dans la croissance économique.